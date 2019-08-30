РК, КНР и Япония договорились развивать сотрудничество в области культуры

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Южнокорейский Сунчхон, китайский Янчжоу и японский Китакюсю примут участие в совместной программе обменов в рамках проекта культурных городов Восточной Азии. В следующем году они станут площадками для проведения совместных культурных мероприятий. Об этом было объявлено в ходе состоявшейся 30 августа в Инчхоне торжественной церемонии, в которой приняли участие министр культуры, спорта и туризма РК Пак Ян У, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма и министр культуры и туризма Китая Ло Шуган. Стороны подписали совместную декларацию об активном продолжении и наращивании культурного обмена. Помимо этого, стороны продолжают обсуждать вопросы сотрудничества в сфере туризма.