В РК ожидается повышение стоимости топлива

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С 1 сентября в РК прекращается действие льготы по снижению топливного налога. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, с ноября прошлого года по 6 мая этого года топливный налог был снижен на 15% в связи с резким ростом мировых цен на топливо. Затем с 7 мая действовало снижение в размере 7%. В сентябре стоимость бензина повысится на 58 вон за литр, на дизельное топливо - на 41 вону, на газ - на 14 вон. Правительство намерено осуществлять контроль за автозаправками, чтобы не допустить неправомерных действий. Среди них необоснованное завышение цен и приостановка продаж топлива до повышения цен.