В Камбодже состоялась встрече министров здравоохранения АСЕАН +3

Photo : KBS News

30 августа в камбоджийском городе Сиемреапе южнокорейская делегация приняла участие в восьмой встрече министров здравоохранения в формате АСЕАН+3. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Рип выступил с речью, в которой представил успехи южнокорейской системы страхования здоровья и методы обеспечения финансовых ресурсов. Он познакомил участников мероприятия с политикой укрепления системы медицинского страхования и её финансовой стабильности. Помимо стран АСЕАН и РК, в министерской встрече принимают участие главы профильных ведомств Китая и Японии. Мероприятие проводится раз в два-три года с 2004 года с целью развития многостороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.