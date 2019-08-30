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В мире

В Камбодже состоялась встрече министров здравоохранения АСЕАН +3

Write: 2019-08-30 15:31:11Update: 2019-08-30 15:39:33

В Камбодже состоялась встрече министров здравоохранения АСЕАН +3

Photo : KBS News

30 августа в камбоджийском городе Сиемреапе южнокорейская делегация приняла участие в восьмой встрече министров здравоохранения в формате АСЕАН+3. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Рип выступил с речью, в которой представил успехи южнокорейской системы страхования здоровья и методы обеспечения финансовых ресурсов. Он познакомил участников мероприятия с политикой укрепления системы медицинского страхования и её финансовой стабильности. Помимо стран АСЕАН и РК, в министерской встрече принимают участие главы профильных ведомств Китая и Японии. Мероприятие проводится раз в два-три года с 2004 года с целью развития многостороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. 
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