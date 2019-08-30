Япония одобрила поставку в РК фтористого водорода

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29 августа японское правительство дало разрешение одному предприятию осуществить поставку фтористого водорода южнокорейской компании Samsung Electronics. Выяснилось, что речь идёт о фтористом водороде высокой концентрации, который не производится в РК. До этого, после введения ограничений на поставку в РК стратегических материалов, Япония дважды одобрила отправку резисторов. Разрешение на продажу фтористого водорода даётся впервые. Предполагалось, что с этим могут возникнуть проблемы, учитывая сообщения японских СМИ о том, что данный материал может быть использован для производства химического оружия. В этой связи представитель Корейского института международной экономической политики Ли Чхон Ги заявил, что Япония, вероятно, понимает возможность обращения РК в ВТО. Более того, действия японской стороны могут противоречить Генеральному соглашению по тарифам и торговле (GATT). В июле поставки в РК японского фтористого водорода сократились на 83,7%.