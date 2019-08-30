35 раз за пять лет в пищевой продукции из Японии была обнаружена радиация

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В период с 2014 по 2019 год южнокорейские контролирующие ведомства 35 раз выявляли радиацию в 17 видах пищевых продуктов, ввезённых в РК из Японии. Их общий объём составил 16.800 кг. Об этом сообщила 29 августа член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Чан Чжон Сук, ссылаясь на данные Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. В числе загрязнённых продуктов шоколад, орехи и полуфабрикаты из орехов, жареный кофе, экстракт черники, морепродукты и другие. Некоторые из них, как удалось выяснить KBS, относятся к известным брендам и продаются в южнокорейских оптовых магазинах. Среди них обнаружены и продукты, произведённые в восьми префектурах Японии, из которых запрещён ввоз морепродуктов. Запрет связан с близостью к району аварии на АЭС Фукусима, произошедшей в 2011 году. В управлении заявили, что японские продукты, продающиеся в РК, прошли все проверки и абсолютно безопасны.