Премьер-министр РК встретится с бывшим генсеком Кабинета министров Японии

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён встретится с бывшим генеральным секретарём Кабинета министров Японии, секретарём парламентской ассоциации РК и Японии Такэо Кавамура, который 31 августа прибудет в РК с четырёхдневным визитом. Об этом сообщили в пятницу в канцелярии правительства, не назвав место и повестку встречи. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по нынешним противоречиям двух стран. Последняя встреча Ли Нак Ёна и Такэо Кавамура проходила также в Сеуле в октябре прошлого года. Между тем, 2 сентября Кавамура намерен встретиться с депутатом правящей Демократической партии Тобуро Кан Чхан Илем, который является сопредседателем парламентской ассоциации РК и Японии с южнокорейской стороны.