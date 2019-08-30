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Под влиянием низкой рождаемости в РК снижается количество школьников. 29 августа в министерстве юстиции сообщили, что в этом году по состоянию на апрель общее количество учеников школ всех ступеней и воспитанников детских садов сократилось на 2,7% или 172 тыс. человек, составив 6 млн 136 тыс. человек. В ведомстве объяснили, что такая ситуация является неизбежным последствием низкой рождаемости. Снижение числа воспитанников детских садов составило 6,2%, школах средней ступени - 3%, высшей ступени - 8,3%. Количество учеников младших классов выросло на 35 тыс. человек. Это объясняется тем, что большинство детей, которые учатся в младших школах, были рождены в 2007, 2010 и в 2012 годах, когда отмечался временный рост рождаемости.