В Сеуле прошла встреча заместителей глав МИД РК и Японии

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Продление срока соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) не соответствует интересам РК. Об этом замминистра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо сообщил своему японскому коллеге Норикадзу Судзуки в ходе встречи, состоявшейся в воскресенье Сеуле. Она состоялась перед началом церемонии открытия 15-го южнокорейско-японского культурного фестиваля. Дипломаты обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, обозначив сохранение разногласий по ряду тем. Ли Тхэ Хо сказал, что в ситуации, когда Япония по соображениям безопасности исключила РК из списка приоритетных торговых партнёров, продолжение сотрудничества в рамках соглашения не соответствует государственным интересам Сеула. Он выразил глубокое сожаление по поводу неприемлемых мер экономического давления на РК, потребовав их скорейшей отмены. Норикадзу Судзуки, в свою очередь, подтвердил прежнюю позицию Токио. Вместе с тем, стороны сошлись во мнении о важности продолжения диалога и культурных обменов.