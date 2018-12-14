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Политика

Командование объединённых сил РК и США будет переведено в Пхёнтхэк к 2021 году

Write: 2019-09-02 10:43:17Update: 2019-09-02 10:46:46

Командование объединённых сил РК и США будет переведено в Пхёнтхэк к 2021 году

Photo : YONHAP News

Командование объединённых сил РК и США, которое размещается в сеульском районе Ёнсан, к 2021 году будет переведено на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Ранее туда переехало командование восьмой армии США. Об этом сообщили 1 сентября в министерстве обороны РК и в Командовании объединённых сил. Соответствующий план будет окончательно утверждён в ходе 51-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности, которое состоится в конце октября – начале ноября. Осуществление плана к 2021 году связывают с возможностью передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время в 2022 году, когда истекает президентский срок Мун Чжэ Ина. 
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