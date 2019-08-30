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Южнокорейский экспорт снижается девять месяцев подряд. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в августе его объём сократился на 13,6% в годовом исчислении, составив 44 млрд 200 млн долларов. Спад третий месяц подряд превышает 10%. Наибольшее снижение отмечается в сфере полупроводников – 31% и в нефтехимической отрасли – 19%. Это связывают со снижением цен на данную продукцию, а также с продолжением торговых разногласий США и Китая. Экспорт в Китай снизился на 21,3% в годовом исчислении, а в США - на 6,7%. Импорт составил в августе 42 млрд 400 млн долларов, сократившись на 4,2% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса составил минимальные 1 млрд 720 млн долларов.