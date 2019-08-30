Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Пхеньян

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Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с визитом Пхеньян по приглашению министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Об этом сообщило в субботу агентство ЦТАК, не уточнив подробностей визита. Ранее китайский МИД проинформировал о том, что визит Ван И в КНДР продлится со 2 по 4 сентября. В мае прошлого года, практически сразу после межкорейского саммита, Ван И посещал Пхеньян, где встречался с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном и главой МИД Ли Ён Хо. Нынешний визит может быть связан с возможной подготовкой поездки Ким Чон Ына в Пекин в ответ на посещение в июне Пхеньяна председателем КНР Си Цзиньпином.