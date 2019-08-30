В РК завершён первый этап программы поисков останков солдат, погибших в период Корейской войны

Photo : YONHAP News

В ходе первого этапа программы 2019 года по поиску останков солдат, погибших во время Корейской войны, проходившего в период с марта по июль этого года на территории РК, были найдены останки 457 солдат. Об этом сообщили 1 сентября в министерстве обороны. Нынешний показатель на 200% выше, чем по итогам предыдущих поисков. Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря началу поисков в демилитаризованной зоне, а также анализу различных данных, в том числе поступавших от частных лиц. Большое количество останков найдено в демилитаризованной зоне на высоте Хвасальмори, где в годы войны шли напряжённые бои. В раскопках в рамках программы этого года, проходившей в 21 районе страны, приняли участие в общей сложности 45 тыс. военных. Второй этап поисков проходит со 2 сентября до конца ноября.