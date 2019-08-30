Делегация КНДР примет участие в Пятом Восточном экономическом форуме

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Делегация КНДР из семи человек во главе с вице-премьером Кабинета министров Ли Рён Намом примет участие в работе Пятого Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство России в КНДР. 2 сентября Ли Рён Нам встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, а на 5 сентября намечены переговоры с министром по развитию Дальнего востока и Арктики Александром Козловым и полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.