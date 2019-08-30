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В 2067 году почти 50% населения РК составят люди старше 65 лет

Write: 2019-09-02 13:07:12Update: 2019-09-02 13:44:59

В 2067 году почти 50% населения РК составят люди старше 65 лет

Photo : YONHAP News

В этом году люди, чей возраст превысил 65 лет, составили 14,9% населения РК. По прогнозам, в 2067 году соответствующий показатель достигнет 46,5%. Об этом сообщили 2 сентября в Национальном статистическом управлении. По этому показателю страна займёт первое место среди стран с населением свыше 90 тыс. человек. Второе место займёт Тайвань – 38,2%, третье Япония – 38,1%. Средний мировой показатель составит 18,6%. В этом году доля населения в возрасте от 15 до 64 лет составила в РК 72,7%. Это девятый показатель в мире. Ожидается, что в 2067 году отметка сократится до 45,4%, опустившись до последнего места в мире. За РК последуют Тайвань и Япония. Общая численность южнокорейского населения уменьшится с 52 млн до 39 млн человек. В случае объединения Юга и Севера отметка составит 65 млн человек, а доля работоспособного населения - 51,4%, что на 6% выше, чем в случае расчёта человеческих ресурсов только РК. 
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