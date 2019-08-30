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В РК зафиксирован первый в этом году случай заболевания японским энцефалитом. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 29 августа в Тэгу зафиксирован случай заражения пожилой женщины. 18 августа у неё выявлены симптомы в виде высокой температуры. Она была госпитализирована, а через три дня у неё был диагностирован японский энцефалит. 29 августа диагноз был подтверждён Центром контроля и профилактики заболеваний и Институтом здравоохранения. Уровень смертности от японского энцефалита составляет от 20 до 30%. Однако у 99% людей укус переносчика может не вызвать особых симптомов, либо просто стать причиной небольшого повышения температуры. У других недуг проявляется в виде острого энцефалита. За последние пять лет более 90% поражённых вирусом пришлись на людей в возрасте старше 40 лет. Власти призывают проявить особую осторожность в связи с тем, что в период с сентября по ноябрь фиксируется более 90% случаев заболевания. Детям от года до 12 лет рекомендуется сделать прививки.