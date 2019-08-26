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РК и Таиланд объединят усилия, чтобы справиться с вызовами четвёртой промышленной революции, продолжив развивать устремлённые в будущее дружественные отношения, которые формировались в течение 60 лет. Данные договорённости достигнуты в ходе состоявшихся 2 сентября в Бангкоке переговоров между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Таиланда Прают Чан-Оча. Стороны договорились расширить обмены кадрами, а также информацией о новых отраслях, в числе которых робототехника, автомобили будущего и биотехнологии. Лидеры двух стран высоко оценили сотрудничество в оборонной сфере, в том числе передачу южнокорейского сторожевого корабля тайским ВМС. Они договорились укреплять взаимодействие в оборонной области, в том числе с помощью подписанного в тот же день соглашения об обмене военной информацией. Прают Чан-Оча выразил поддержку усилиям Сеула по налаживанию мира на Корейском полуострове и денуклеаризации КНДР.