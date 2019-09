США расширили санкционный список по КНДР

Photo : KBS News

30 августа министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список двух граждан Тайваня и трёх судоходных компаний, уличив их в поставках нефтепродуктов в КНДР вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН. Под санкции, в частности, попали компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd. Рестрикции были введены также против сухогруза Shang Yuan Bao под панамским флагом. В Вашингтоне полагают, что эти компании и люди импортировали или экспортировали товары, технологии и услуги в интересах КНДР. Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер заявила: «Минфин будет обеспечивать соблюдение действующего санкционного режима США и ООН в отношении физических лиц, организаций и судов, причастных к незаконным перегрузкам с одного судна на другое под флагом КНДР».