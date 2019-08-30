Депутаты Национального собрания РК посетили острова Токто

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Шесть депутатов Национального собрания РК посетили острова Токто в Восточном море, потребовав от Японии отменить ограничения на поставки в РК стратегического сырья и признать свои исторические ошибки. Такую позицию высказали член Высшего совета правящей Демократической партии Тобуро Соль Хун, а также депутаты У Вон Сик, Пак Чхан Дэ, Ли Ён Дык, Сон Гым Чжэ и Ли Ён Чжу. 31 августа они прибыли на острова Токто. Они подвергли критике оргкомитет предстоящих в Токио Олимпийских игр 2020 года, который указал на своём сайте острова Токто как японскую территорию. Они подчеркнули, что Япония это «гора, которую нужно когда-нибудь преодолеть», призвав весь народ отразить попытку экономического вторжения Японии. Японская сторона выразила протест против действий южнокорейских парламентариев.