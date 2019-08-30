За 40 лет среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости в РК сократился на 73,6%

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В период с 2015 по 2018 год среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости в РК составлял 1,11 ребёнка, что является самым низким показателем в мире. Об этом сообщили 2 сентября в Национальном статистическом управлении. Схожая ситуация отмечена в Тайване, в Макао, Сингапуре, Пуэрто-Рико и Молдове. В расчётный период с 2015 по 2020 год самый высокий показатель зафиксирован в Африке - 4,44 ребёнка, самый низкий в Европе 1,61 ребёнка. В 1970-1974 годах в РК средний показатель держался на уровне 4,21 ребёнка. За 40 лет отметка сократилась на 73,6%.