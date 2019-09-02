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В августе рост потребительских цен в РК составил 0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, соответствующий индекс составил 104,81пункта. Полное отсутствие роста показателя фиксируется впервые с 1965 года, когда начался сбор статистики. Самый низкий рост зарегистрирован в 1999 году – 0,2%. Показатель не превышает 1% восьмой месяц подряд. Цены на промышленную продукцию упали на 0,2%, а на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию - на 7,3% в годовом исчислении. Услуги подорожали на 1%. В Национальном статистическом управлении сообщается, что нынешняя ситуация объясняется тем, что в прошлом году стоимость сельскохозяйственных продуктов значительно выросла из-за сильной жары, а в этом году ситуация стабилизировалась. Кроме того, своё влияние оказал и спад мировых цен на нефть. Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,9% в годовом исчислении.