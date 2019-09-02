Синдзо Абэ может посетить КНР 24 декабря для участия в трёхстороннем саммите

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность посещения Китая 24 декабря для того, чтобы принять участие в трёхстороннем саммите РК, КНР и Японии. Об этом 2 сентября сообщили в японском агентстве Jiji Press, ссылаясь на слова представителя правительства. Также высказывается предположение о том, что в ходе встречи президент РК Мун Чжэ Ин, премьер госсовета Китая Ли Кэцян и японский премьер-министр Синдзо Абэ обменяются мнениями по северокорейской проблеме, а также экономическим вопросам. Предыдущий саммит трёх стран проходил в мае прошлого года в Токио. В агентстве сообщают, что стороны также намерены обозначить единство по теме денуклеаризации Корейского полуострова, а также провести обсуждение по Региональному всеобъемлющему экономическому партнерству (РВЭП) и соглашению о свободной торговле (FTA) между РК, Китаем и Японией. Агентство указывает, что пока не известно, состоится ли двусторонняя встреча Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ, столь актуальная в нынешней ситуации высокой напряжённости в отношениях двух стран.