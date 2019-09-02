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В мире

Дональд Трамп вновь упомянул об изменении условий FTA с РК

Write: 2019-09-03 13:44:24Update: 2019-09-03 13:57:54

Дональд Трамп вновь упомянул об изменении условий FTA с РК

Photo : KBS News

Президент США Дональд Трамп вновь упомянул изменение условий соглашения о свободной торговле (FTA) с РК в качестве примера своей успешной политики по пересмотру торговых договоров, «несбалансированных» с точки зрения американской стороны. По случаю Дня труда, отмечаемого в США 2 сентября, Трамп заявил, что его администрация неустанно вела работу для обеспечения справедливых условий торговых соглашений в целях защиты американских компаний и трудящихся. Говоря о FTA, он указал на изменение соглашения о свободной торговле с РК, назвав его одним из наиболее важных внешнеторговых договоров. По его словам, пересмотр этого документа принёс реальную выгоду для американских рабочих.
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