Дональд Трамп вновь упомянул об изменении условий FTA с РК

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Президент США Дональд Трамп вновь упомянул изменение условий соглашения о свободной торговле (FTA) с РК в качестве примера своей успешной политики по пересмотру торговых договоров, «несбалансированных» с точки зрения американской стороны. По случаю Дня труда, отмечаемого в США 2 сентября, Трамп заявил, что его администрация неустанно вела работу для обеспечения справедливых условий торговых соглашений в целях защиты американских компаний и трудящихся. Говоря о FTA, он указал на изменение соглашения о свободной торговле с РК, назвав его одним из наиболее важных внешнеторговых договоров. По его словам, пересмотр этого документа принёс реальную выгоду для американских рабочих.