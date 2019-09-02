Во втором квартале рост реального ВВП РК составил 1%

Во втором квартале этого года реальный ВВП РК составил 495 трлн 813,4 млрд вон, что на 1% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом 3 сентября сообщили в Банке Кореи, представив доклад с предварительными данными по доходам населения. Инвестиции в строительство выросли на 1,4%, а в производственные мощности на 3,2%. Отмечен незначительный рост потребления в частном секторе и в госсекторе. Экспорт вырос на 2%, во многом благодаря автомобилям и полупроводникам, а импорт увеличился на 2,9% за счёт продукции машиностроения. Рост показателей в промышленности составил 1,1%, при том, что в первом квартале отметка составила минус 3,3%. Реальный ВНД вырос на 0,2% по сравнению с первым кварталом нынешнего года. Такой незначительный рост с учетом размера увеличения реального ВВП объясняется ухудшением условий торговли.