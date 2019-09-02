В Пхеньяне состоялась встреча глав МИД КНДР и КНР

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2 сентября в Пхеньяне во Дворце съездов «Мансудэ» состоялась встреча главы МИД КНДР Ли Ён Хо и его китайского коллеги Ван И. Как сообщается в МИД КНР, стороны подробно обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове, в том числе тему возобновления переговоров КНДР и США, а также процесс денуклеаризации Севера. Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений двух стран, и китайские власти нацелены на дальнейшее укрепление дружественных отношений сотрудничества. Ван И указал на то, что местная власть выбрала новую стратегию и в СК заметны новые подвижки в экономике, обществе и других сферах. На это Ли Ён Хо заявил, что отношения КНДР и Китая входят в новую эпоху, отметив, что председатель Госсовета СК Ким Чон Ын четыре раза посещал КНР, а председатель Китая Си Цзиньпин недавно был в Пхеньяне. По его словам, партия СК и вся страна стремятся к развитию дружбы и сотрудничества с Китаем. Между тем, Ван И познакомил Ли Ён Хо с ситуацией в Гонконге, выразив позицию Пекина по этому вопросу. Глава МИД СК заявил о недопустимости вмешательства внешних сил в ситуацию вокруг Гонконга, поддержав позицию Китая.