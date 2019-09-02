По случаю праздника Чхусок будет предоставлен бесплатный доступ к культурно-историческим объектам

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С 12 по 15 сентября, во время выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, в РК будет открыт бесплатный доступ к ряду культурно-исторических объектов. Это королевские дворцы Кёнбоккун, Чхандоккун, Чхангёнкун и Токсугун, святилище Чонмё, где хранятся поминальные дощечки членов королевской семьи, и королевские гробницы династии Чосон. Об этом во вторник сообщили в Управлении по охране культурного наследия РК. В этот период в святилище Чонмё будет отменен временной режим посещения. Доступ к дворцам Чхангёнкун и Токсугун в ночное время будет бесплатным. Во дворце Кёнбоккун будут проходить культурные мероприятия, посвящённые дворцовой музыке, лекарственным напитками и сладостям. Во Дворце Чхандоккун ожидается проведение праздничных народных гуляний, в числе которых танец в масках Понсан, шаманский обряд, ходьба по канату и другие.