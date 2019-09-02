Мун Чжэ Ин назвал Таиланд вечным другом РК

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В ходе визита в Бангкок южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что отношения РК и Таиланда стали ещё более тесными. По его словам стороны договорились сотрудничать не только по индустриям будущего, но и в сфере оборонной промышленности. Об этом он 3 сентября написал в соцсети перед вылетом в Мьянму, завершив программу официального визита в Таиланд. Он отметил, что Таиланд, принимавший участие в Корейской войне, является вечным другом РК. Мун Чжэ Ин также написал, что среди мероприятий, в которых глава государства принял участие в ходе визита, больше всего ему запомнилась выставка продукции южнокорейских малых и средних компаний, качество которых было подтверждено на государственном уровне. Президент отметил, что это мероприятие ещё раз доказало конкурентоспособность РК. Мун Чжэ Ин отметил, что малые и средние компании раньше не могли конкурировать за счёт бренда, но теперь у них есть такая возможность благодаря знаку качества «Brand K», подтверждаемого государством. По его словам, в основе этого лежит доверие к марке «сделано в Корее». Во вторник Мун Чжэ Ин прибыл в столицу Мьянмы Нейпьидо, где он проведёт встречу с государственным советником, главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи.