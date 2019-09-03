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РК и Мьянма откроют новую главу в истории двусторонних отношений, расширив партнёрские отношения в сферах экономики и культуры. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 3 сентября в Нейпьидо встречи президента РК Мун Чжэ Ина и государственного советника Мьянмы Аун ан Су Чжи. Визит южнокорейского лидера в Мьянму Аун Сан Су Чжи назвала вехой в истории дружественных связей и двух стран. Подводя итоги саммита, Мун Чжэ Ине сказал, что стороны договорились о «конкретных путях будущего процветания». Стороны договорились об увеличении за фонда экономического развития и сотрудничества с Мьянмой до 1 млрд долларов. Власти Мьянмы намерены создать специальный орган по вопросам расширения участия южнокорейских компаний в национальных проектах развития, а также организовать постоянную площадку для диалога на министерском уровне по сотрудничеству в промышленности. Мьянма заинтересована в привлечении южнокорейских инвестиций. Аун Сан Су Чжи выразила надежду на расширение гуманитарных обменов, подчеркнув важность укрепления сотрудничества, особенно в сфере туризма, образования и культуры. В ходе визита президента РК в Мьянму стороны подписали или обменялись меморандумами о взаимопонимании по вопросам торговли, развития портов, научно-технического сотрудничества и партнёрства в сфере стартапов. Стороны также договорились ускорить сотрудничество в целях развития.