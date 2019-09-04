Заместители глав МИД РК и России обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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3 сентября во Владивостоке, в рамках Восточного экономического форума, состоялись консультации спецпредставителя МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, затронув результаты поездки Игоря Моргулова в Пхеньян. Они сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления рабочих переговоров КНДР и США. Кроме того, южнокорейский и российский дипломаты договорились прилагать усилия для того, чтобы северокорейско-американские контакты привели к реальным подвижкам в достижении денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщили в МИД России, стороны подчеркнули важность продолжения регулярной координации между Сеулом и Москвой, а также всеми другими вовлечёнными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами.