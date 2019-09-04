Объём валютных резервов РК сократился в августе более чем на 1 млрд долларов

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По состоянию на конец августа, объём валютных резервов РК составил 401 млрд 480 млн долларов, что на 1 млрд 630 млн долларов меньше, чем в июле. Об этом сообщили в Банке Кореи. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Нынешнее снижение объясняют резким укреплением доллара и соответствующим уменьшением активов в пересчёте на другие валюты. В конце июля РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов.