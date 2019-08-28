Правительство РК активизирует финансовую поддержку экономики

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Правительство РК активизирует финансовую политику, увеличивая поддержку экономики. В ходе состоявшегося 4 сентября заседания комитета по вопросам оживления экономики министерство планирования и финансов представило пакет соответствующих мер на второе полугодие. Это связано с опасениями по поводу состояния экономики на фоне ухудшения экспортных и инвестиционных показателей, замедления роста потребления, усугубления торгового конфликта США и Китая, а также экономического давления на РК со стороны Японии. В первую очередь, власти намерены в сентябре реализовать 75% дополнительного бюджета или 3 млрд долларов. Помимо этого, целевые резервные фонды будут максимально направлены на помощь регионам, находящимся в группе риска, а также специальным свободным экономическим зонам. Кроме того, планируется изменить план управления 14-ю фондами в сферах страхования занятости, поддержки малого и среднего бизнеса и других сфер. Будут приняты меры по обеспечению стопроцентного выполнения госструктурами инвестиционных планов. Будет увеличена финансовая поддержка экспортных компаний, малых и средних предприятий, а также программ по созданию рабочих мест и двигателей нового роста.