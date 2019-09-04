Samsung Electronics заменяет фтористый водород японского производства отечественным аналогом

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Компания Samsung Electronics приступила к частичной замене фтористого водорода японского производства отечественным аналогом при создании полупроводников. Об этом сообщил 3 сентября представитель компании. По его словам, фтористый водород, произведённый южнокорейским предприятием, начал применяться на некоторых производственных линиях. Samsung Electronics приступила к тестированию данного сырья отечественного и зарубежного производства сразу после того, как в начале июля Япония ограничила поставки в РК трёх наименований стратегического сырья - фторированного полиимида, фоторезистов и фтористого водорода. Такие тесты в настоящий момент проводятся компанией SK Hynix. LG Display уже приступила к применению фтористого водорода южнокорейского производства.