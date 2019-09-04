Объём онлайн-торговли в РК вырос на 15,4%

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Объём онлайн-торговли вырос в РК в июле на 15,4% в годовом исчислении, составив 11 трлн 182 млрд 200 млн вон или 9 млрд 239 млн долларов. Такие данные представлены Национальным статистическим управлением. Доля онлайн-торговли в объёме розничных продаж составила 21,4%. Это рекордный показатель для июля. В годовом исчислении значительный рост отмечен в сфере общественного питания – на 81,3%, косметики – 25%, продуктов питания – на 24,9%. Объём мобильного шопинга вырос на 21,5%, составив 7 трлн 214 млрд 700 млн вон или 5 млрд 961 млн долларов, что является максимальным показателем.