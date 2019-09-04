Объём морских пассажирских перевозок в Японию продолжает снижаться

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На волне бойкота японских товаров и услуг в РК резко снизился объём морских пассажирских перевозок в Японию. По данным Пусанского управления морского и рыбного хозяйства, с 1 июля по конец августа по маршрутам из порта Пусана до японского острова Тэмадо, городов Фукуока, Симоносеки и Осака пассажиропоток сократился на 53,7% в годовом исчислении, составив 113.400 человек. В случае с Тэмадо показатель снизился на 61,9%. В этой связи 18 августа сокращены перевозки по маршруту Пусан-Тэмадо. С сентября линию обслуживают два судна в сокращённом режиме. В связи с уменьшением количества пассажиров руководство порта Пусан рассматривает меры поддержки транспортных и торговых предприятий.