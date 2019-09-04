МИД России: Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове

«Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове». Об этом заявил во вторник в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он отметил, что проведение серии северокорейских ракетных запусков в августе, очевидно, связано с военными учениями США и РК на юге Корейского полуострова. В этой ситуации военную активность надо снизить всем, и «любой непредвзятый наблюдатель сделает вывод, что эти события были взаимосвязаны». «Мы настойчиво призываем все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность в своей военной активности, иного пути, как садиться за стол переговоров и обсуждать существующие проблемы, нет», - подчеркнул Игорь Моргулов.