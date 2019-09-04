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Политика

В Сеуле открылся Международный форум по безопасности и обороне в АТР

Write: 2019-09-04 11:39:09Update: 2019-09-04 11:47:43

В Сеуле открылся Международный форум по безопасности и обороне в АТР

Photo : YONHAP News

С 4 по 6 сентября в Сеуле проходит Международный форум по безопасности и обороне в АТР (SDD).  В нем принимают участие эксперты по вопросам безопасности, высокопоставленные военные из 50 стран, а также представителей пяти международных организаций. В первый день участники форума проводят заседание рабочей группы по кибербезопасности. В повестке также проведение встреч заместителей министров обороны стран-участниц мероприятия. Замминистра обороны РК Пак Чжэ Мин встречается с представителями Узбекистана, Филиппин, Сингапура, Эфиопии, Канады и Казахстана. На официальном открытии форума, запланированном 5 сентября, выступят министр обороны РК Чон Гён Ду, премьер-министр Ли Нак Ён, глава оборонного ведомства Индии Раджнат Сингх. 
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