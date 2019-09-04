Продажи японских автомобилей в РК сокращаются

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В августе в РК зарегистрированы 1.398 новых японских автомобилей. Это на 56,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьютеров автомобилей. В июле, когда начался бойкот японских товаров и услуг, показатель снизился на 17,2%. Доля японского автопрома на южнокорейском рынке импортных автомобилей составила 7,7%. При этом в июле прошлого года показатель составил 16,9%. В августе продажи Honda и Nissan уменьшились более чем на 80%. В случае с Toyota показатель снизился на 59,1%. До этого момента продажи японских автомобильных брендов в РК постоянно росли с 2014 года.