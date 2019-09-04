XXIV Пусанский международный кинофестиваль откроет фильм казахстанского режиссёра «Конокрады»

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24-й Пусанский международный кинофестиваль (BIFF), который будет проходить с 3 по 12 октября, откроет фильм казахстанского режиссёра Ерлана Нурмухамбетова «Конокрады» (The Horse Thieves. Roads of Time). На церемонии закрытия будет показан фильм южнокорейского режиссёра Им Дэ Хёна «Лунная зима» (Moonlit Winter). Об этом 4 сентября сообщили на пресс-конференции представители оргкомитета кинофестиваля. Картины в рамках BIFF планируется показать на 37 экранах пяти крупных кинотеатров. Всего в мероприятии примут участие 303 фильма из 85 стран. В программе фестиваля - 120 мировых премьер, 30 фильмов будут впервые показаны за пределами страны-производителя. Как сообщалось ранее, на этот раз организаторы подготовили различные программы, посвящённые 100-летию корейского кинематографа. Среди них специальный показ десяти картин, которые отражают важные вехи в развитии отечественного кино.