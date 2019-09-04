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Наука

В РК приступают к разработке летающего транспорта будущего

Write: 2019-09-04 11:53:58Update: 2019-09-04 11:55:09

В РК приступают к разработке летающего транспорта будущего

Photo : KBS News

Министерство сухопутных территорий и транспорта, министерство промышленности, торговли и энергетики, а также представители компаний, занятых в автомобилестроении, авиастроении и в сфере услуг, приступают к совместному проекту создания личного летающего транспорта будущего. 4 сентября в Сеуле состоялась церемония начала работы совместного Совета стратегии развития, который будет заниматься этим проектом. В его работе принимают участие также производители батарей, электроники, представители сферы транспортных услуг и других областей. Самым представительным воплощением личного летающего транспорта будущего является дрон-такси, способное перевозить грузы и пассажиров по воздуху. Это совершенно новая отрасль, которая объединяет авиастроение, автомобилестроение и искусственный интеллект. 
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