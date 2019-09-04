В РК начинается масштабная проверка импортных морепродуктов

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Правительство РК до октября проведёт масштабную проверку импортных морепродуктов на момент наличия указания места производства. Это делается для того, чтобы снизить обеспокоенность населения по поводу безопасности японских морепродуктов. В рамках проверки планируется ужесточить контроль за 3 тыс. ресторанов, крупных универмагов, рынков и обрабатывающих предприятий. Главными объектами проверки станут восемь наименований продуктов, среди которых сайра, морской угорь, осьминог и сайда. Данная акция носит характер ответных мер на японские экспортные ограничения. Вылов серебристой сайды или поллака запрещён с этого года. Поэтому 97% этой рыбы на внутреннем рынке импортированы из Японии. Аналогичная ситуация со многими другими морепродуктами, попавшими в список объектов проверки. Ужесточается наказание в случае выявления нарушений. В случае продажи морепродуктов без указания места производства налагается штраф до 9 тыс. долларов, а в случае фальсификации данной информации нарушителю грозит штраф до 130 тыс. долларов и лишение свободы сроком до 10 лет.