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Определились потенциальные покупатели Asiana Airlines – второго по величине южнокорейского авиаперевозчика. По данным Kumho Asiana Group, её нынешнего владельца, предварительные заявки на приобретение подали промышленная группа Aekyung, фонд KCGI и брокерская компания Mirae Asset Daewoo. Группа Kumho Asiana в рамках реструктуризации намерена продать свою 31-процентную долю акций Asiana, принадлежащую её дочерней компании Kumho Industrial Co. Аналитики считают, что сумма сделки может составить 2 трлн вон (1,5 млрд долларов). Aekyung является владельцем крупнейшего в РК бюджетного перевозчика Jeju Air, а фонд KGCI - второй по величине акционер крупнейшего в стране авиаперевозчика Korean Air Lines с 16-процентной долей в Hanjin KAL. Ранее в числе возможных покупателей Asiana Airlines упоминались такие крупные конгломераты как SK, CJ и Hanwha, но они не подавали соответствующих заявок. Kumho Asiana планирует завершить продажу своего авиационного подразделения до конца этого года.