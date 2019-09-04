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Политика

Президент РК принял участие в бизнес-форуме в Янгоне

Write: 2019-09-04 16:19:47Update: 2019-09-04 16:23:01

Президент РК принял участие в бизнес-форуме в Янгоне

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в среду в Янгон – второй по величине город Мьянмы, где принял участие в открытии бизнес-форума и церемонии закладки совместного промышленного комплекса. Его строительство планируется завершить в 2024 году, и он призван стать символом выхода южнокорейских компаний на рынок Мьянмы. Затем южнокорейский лидер посетил монумент в память о 17-ти южнокорейцах, погибших в 1983 году в результате покушения на тогдашнего президента РК Чон Ду Хвана, организованного северокорейскими спецслужбами. Чон Ду Хван не пострадал, так как прибыл на место на две минуты позже взрыва. Монумент был установлен в 2014 году на Национальном кладбище имени Аун Сана в Янгоне. 
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