Президенты РК и Лаоса договорились активизировать отношения между двумя странами

Photo : YONHAP News

5 сентября во Вьентьяне состоялся южнокорейско-лаосский саммит. Президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Буннянг Ворачит подробно обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Достигнута договорённость активизировать сотрудничество в различных областях и совместно отметить в 2020 году 25-летие дипломатических отношений между двумя странами. Первоначально они были установлены в 1974 году, но были после прихода в следующем году к власти в Лаосе коммунистов, оказались разорваны. Лишь 20 лет спустя, в 1995 году, их удалось восстановить. Участники саммита согласились с тем, что у обеих стран существует большой потенциал для сотрудничества в рамках «новой южной политики» Сеула, которая будет способствовать экономическому развитию Лаоса и повышению уровня жизни его населения. Два лидера высказали общую точку зрения на то, что специальный саммит Корея-АСЕАН, который состоится в Пусане в ноябре этого года, станет важной вехой на пути развития отношений РК со странами региона. Южнокорейский лидер отметил, что Лаос, имеющий дипломатические отношения с двумя Корейскими государствами, всегда выступал в поддержку мирного процесса на Корейском полуострове. По окончании саммита в присутствии его участников были подписаны меморандумы о взаимопонимании в вопросах сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и поддержке стартапов.