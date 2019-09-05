Дональд Трамп: США тратят деньги на помощь союзникам, которые не ценят этого

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США тратят деньги на помощь союзникам, которые не ценят этого, заявил 4 сентября в Белом доме президент США Дональд Трамп. Журналист задал ему вопрос о конфликте США и Китая в Южно-Китайском море. Трамп отказался отвечать, внезапно переключившись на другую тему. Он отметил, что у США много очень сильных союзников, которым Вашингтон оказывает большие услуги. США тратят много денег, чтобы помочь Японии, Южной Корее и Филиппинам, чтобы помочь многим людям, - сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что в большинстве случаев они не ценят это, и у США никогда не было лидера, который потребовал бы, чтобы они это оценили. Тем самым Трамп указал, что эту роль сегодня играет он. Данное заявление соответствует позиции Вашингтона о том, что союзники должны увеличить свою часть расходов на содержание американских военных контингентов.