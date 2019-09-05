РК на 16-м месте в мировом рейтинге конкурентоспособности туристической отрасли

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РК заняла 16-е место в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) по конкурентоспособности туристической отрасли, опубликованном 4 сентября. Рейтинг составлен на основе оценки ситуации в 140 странах. За два года РК улучшила свой показатель на три позиции, заняв четвёртое место в Азии. В первую тройку в мировой таблице вошли Испания, Франция и Германия. WEF составляет данный рейтинг раз в два года на основе оценки 14 критериев, среди которых туристическая политика правительства, экология, безопасность, культурное наследие и другие.