Профицит платёжного баланса РК в июле – максимальный за 9 месяцев

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В июле профицит платёжного баланса РК достиг девятимесячного максимума, составив 6 млрд 950 млн долларов. Это самый большой показатель с октября прошлого года, сообщили в четверг в Банке Кореи. Профицит товарного баланса снизился, но положительное влияние оказало снижение дефицита в сфере услуг и значительное повышение баланса доходов, который включает показатели инвестиций и доходов. Экспорт снизился на 10,9% в годовом исчислении, составив 48 млрд 260 млн долларов. Снижение продолжается восемь месяца подряд. Импорт сократился на 3%, составив 42 млрд 80 млн долларов. Снижение продолжается три месяца подряд. Дефицит в сфере туризма, составивший 1 млрд 100 млн долларов, снизился благодаря росту потока туристов из Китая.