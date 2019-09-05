Гарри Харрис: Союз РК и США - гарант стабильности и безопасности на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Союз РК и США является гарантом стабильности и безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил посол США в РК Гарри Харрис, выступая 4 сентября на Международной конференции по Индийскому океану. По его словам, хотя КНДР продолжает развивать свою программу создания оружия, запрещённого ООН, ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было полтора года назад. Он также отметил, что состоявшаяся в июне встреча глав двух Корей и США в демилитаризованной зоне показывает силу и единство южнокорейско-американского союза в деле расширения надежды на мир, процветание и стабильность на Корейском полуострове.