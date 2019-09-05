В праздник Чхусок корейцы потратят на подарки родителям в среднем 250 долларов

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В этом году во время осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок половина южнокорейцев планируют потратить на подарки от 80 до 160 долларов . На это указывают результаты опроса, проведённого торговым сайтом GMarket среди 5.380 человек. 27% указали сумму от 160 до 250 долларов. 11% готовы потратить 350 долларов и выше. Средний показатель составил 200 долларов. В качестве традиционных подарков для родителей 52% респондентов выбрали оздоровительные продукты питания, 19% - фрукты, мясо и другие свежие продукты. Если раньше в качестве подарков покупали преимущественно продукты питания, то теперь акцент сместился в сторону продуктов, способствующих оздоровлению, а также более практичных предметов.