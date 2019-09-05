Сеул на первом месте в стране по объёму личного дохода граждан

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В 2015 году Национальное статистическое управление изменило систему определения уровня дохода по регионам в связи с переменами в экономической структуре, международной системе ведения статистики, пересмотрев различные административные факторы. По этой причине были пересмотрены данные за 2017 год. Несмотря на это, Сеул сохранил первое место в стране по объёму личного дохода граждан, который составил 22 млн 240 тыс. вон или 18,5 тыс. долларов в год. На втором месте Ульсан – 21 млн 900 тыс. вон. Третье место занял город Сэчжон – 21 млн 100 тыс. вон. Самый низкий показатель зафиксирован в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто – по 17 млн вон. По уровню ВВП на душу населения лидером стал Ульсан – 65 млн 300 тыс. вон. Далее следуют провинция Чхунчхон-Намдо и Сеул.