У РК появилась возможность экспортировать женьшень на Ближний Восток

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Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства и Корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК получили официальное разрешение на поставку южнокорейского женьшеня в ОАЭ. Об этом стало известно 5 сентября. До сих пор в ОАЭ экспортировались различные пищевые продукты с содержанием женьшеня - чай, конфеты, напитки. Но чистый женьшень на Ближний Восток не поставлялся. Представитель корпорации заявил, что нынешний успех стал возможен благодаря усилиям по устранению рабочих проблем отечественных экспортных компаний, работающих с этим рынком.