В РК развивается связь пятого поколения 5G

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Три крупнейших южнокорейских оператора сотовой связи - SK, KT и LG -продолжают развивать связь пятого поколения 5G. На данный момент они установили около 80 тыс. базовых станций по всей стране. Однако 55,8% из них приходятся на столичный регион. Об этом сообщил член парламентского комитета науки и информационно-коммуникационных технологий Но Ун Рэ. Больше всего станций установила компания LG U Plus – 30.282. Далее следует KT – 27.537 и SК Telecom – 21.666. Таким образом, процесс формирования сети продолжается.